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Proje Araştırma Yarışması

TÜBİTAK tarafından 2020 yılında düzenlenecek ‘51. Lise Öğrencileri’ ve ‘14. Ortaokul Öğrencileri’ Proje Araştırma Yarışmaları kapsamında, okul yöneticileri ve öğretmenlere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Proje Araştırma Yarışması

TÜBİTAK tarafından 2020 yılında düzenlenecek ‘51. Lise Öğrencileri’ ve ‘14. Ortaokul Öğrencileri’ Proje Araştırma Yarışmaları kapsamında, okul yöneticileri ve öğretmenlere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

15 Kasım 2019 Cuma 04:04
Proje Araştırma Yarışması

TÜBİTAK Kayseri Bölge Koordinatörü Doç. Dr. Oğuz Demiryürek, Bölge Koordinatör Yardımcısı Celal Öztürk tarafından katılımcılara, ‘Proje Araştırma Yarışmaları’ konusunda bilgi verildi. Valilik Konferans Salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısında katılım oranları nicel istatistikler hakkında bilgi verildikten sonra, yarışmaya katılma şartları,  kabul esasları üzerine öğretmenlerden gelen sorular cevaplandırıldı.  Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı'yı da ziyaret eden TÜBİTAK bölge temsilcileri, yarışmalar konusunda bilgi verdi. Yazıcı, TÜBİTAK tarafından yapılan projeleri çok önemsediğini, Yozgat il genelinde de yüksek katılımla uyguladıklarını dile getirdi.

Anahtar Kelimeler:
Proje Araştırma Yarışması
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