Proje Araştırma Yarışması

TÜBİTAK Kayseri Bölge Koordinatörü Doç. Dr. Oğuz Demiryürek, Bölge Koordinatör Yardımcısı Celal Öztürk tarafından katılımcılara, ‘Proje Araştırma Yarışmaları’ konusunda bilgi verildi. Valilik Konferans Salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısında katılım oranları nicel istatistikler hakkında bilgi verildikten sonra, yarışmaya katılma şartları, kabul esasları üzerine öğretmenlerden gelen sorular cevaplandırıldı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı'yı da ziyaret eden TÜBİTAK bölge temsilcileri, yarışmalar konusunda bilgi verdi. Yazıcı, TÜBİTAK tarafından yapılan projeleri çok önemsediğini, Yozgat il genelinde de yüksek katılımla uyguladıklarını dile getirdi.