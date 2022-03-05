Proje anlatılıyor

Belediye Başkanı Nezih Yalçın'ın da katılımıyla Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ziyaret edildi. Ziyaret kapsamında öğrencilere sıfır atık projesinin önemi anlatılırken ilçe de geri dönüşüm konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Bilgilendirme etkinliklerinde öğrencileri yalnız bırakmayan Yalçın, "Sıfır atık ve geri dönüşüm konularında Akdağmadeni Belediyesi olarak ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Tüm öğrencilerimizin bu değerli projeye destek olacağına canı gönülden inanıyorum. Öğrencilerimiz çevresine örnek olup yol gösterecek ve toplumu şekillendirecek en önemli unsurdur" dedi. Bilgilendirme toplantısının ardından öğretmenlerle bir araya gelen Yalçın, yapılan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunurken, öğrencilerin topluma faydalı bir birey olarak yetişmesi noktasında göstermiş oldukları gayret ve fedarkarlıktan dolayı öğretmenlere teşekkür etti. Misafirperverlikleri ve ilgileri için Mehmet Akif Ersoy ilkokulu ile Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi idarecileri ve öğretmenlerine teşekkür eden Yalçın, okul ziyaretlerinin tüm hızıyla devam edeceğini belirtti.