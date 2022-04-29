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Programda birlik mesajı

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde, belediye tarafından sanayi sitesinde faaliyet gösteren esnaflara iftar programı düzenlendi.

29 Nisan 2022 Cuma 00:37
Programda birlik mesajı

Sanayi esnafı istişare ve iftar yemeği kapsamında düzenlenen programa Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Yozgat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Latif Altın, Akdağmadeni Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Selahattin Taştan, Genç Girişimciler Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Ünsal Duru ve sanayi sitesi esnafları katıldı. Programda ilçeye kazandırılması için çalışmalarına devam edilen Karma ve Orman Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi hakkında bilgilendirme yapıldı. Karma ve Orman Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesinin ilçenin geleceği açısından büyük öneme sahip olduğunun altını çizen Yalçın, proje hakkında sanayi esnafı ile bilgi alışverişinde bulundu. 
TALİMATLAR VERİLDİ
Proje hakkında sanayi esnafının da düşüncelerini alan Yalçın, “Düzenlemiş olduğumuz iftar programımızda esnafımız ile bir araya geldik. Yapmış olduğumuz proje hakkın esnafımızın da düşüncesini alarak ona göre yol haritamızı belirleyeceğiz. İlçemizde üretimin önünü açmak için Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’ın Yozgat ziyaretinde ilçemizin bir organize sanayi bölgesine ihtiyacının olduğunu Akdağmadeni’nin üretim merkezi olabilme kabiliyetinin ve kapasitesinin olduğu hakkında bilgiler verdik. Sayın Bakanımızda talebimizi uygun görerek gerekli çalışmaların yapılması için talimatlarını verdi. Bizlerde düzenlemiş olduğumuz iftar yemeğinde sanayi esnaflarımızla bir araya gelerek konu hakkında bilgilendirme yapalım ve değerli esnaflarımızın görüş ve önerileriyle ortak akılı önde tutarak hızlı bir şekilde hazırlıklarımıza başlayalım istedik. Özellikle emprenye ve bambu sektöründe Akdağmadeni adından söz ettiren marka olmuş bir ilçe. Diğer sanayi sektörleriyle ilçemize kazandıracağımız bir organize sanayi bölgesi Akdağmadeni’ni bir üretim merkezi haline getirecektir. Gayretimiz, derdimiz çabamız bu yönde. Sanayi esnaflarımızın bu sürece destek vereceğini zaten biliyor şimdiden teşekkür ediyorum” dedi. 
BİR İLK 
GERÇEKLEŞTİ
Göstermiş olduğu girişimler ve gayretler için Belediye Başkanı Nezih Yalçın’a teşekkür eden Altın, “Akdağmadeni bu zamana kadar böyle bir toplantıya şahit olmamıştı. Böylesi önemli bir program düzenleyerek esnafı bir araya getiren başkanımıza bir kez daha teşekkür ederim. Demek ki gelecek bizler için daha güzel olacak. Akdağmadeni’ne kazandırılacak bir organize sanayi bölgesi ilçemizin kaderini değiştirecek ve her anlamda gelişen bir ilçenin kapılarını açacaktır. Bizlerde bu süreçte elimizden gelen desteği vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.

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