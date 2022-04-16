Programa yoğun ilgi

İftardan sonra düzenlen programda her akşam farklı konuklar misafir oluyor. Akademisyenlerin konuk olduğu programa, öğrenciler, kamu kurumlarında çalışanlar ve vatandaşlar tarafından katılım sağlanıyor. Geçtiğimiz gün düzenlenen programın konuğu Yozgat Bozok Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Mehmet Güçlü oldu. Güçlü düzenlenen programda ‘Türkiye’nin Milliyetçilik Meseleleri’ konusunu ele aldı.

Türk Ocakları Yozgat Şubesi Başkanı Öğretim Görevlisi Nefise Yüksel’in konuşmasıyla başlayan sohbet programında Profesör Dr. Mehmet Güçlü, tarihi perspektifi içerisinde ‘milliyetçilik’ kavramının toplumdaki yansımalarını, çalkantılı dönemlerde yaşananları ve o dönemlerden çıkartılabilecek dersleri bu güne ve geleceğe ışık tutacak yönleriyle değerlendirdi. Güçlü, Kut'ül Amare ve Çanakkale’de millet olarak sergilenen şanlı direnişin önemine de değindiği konuşmasında, o savaşların uluslararası boyuttaki yansımalarına dair düşüncelerini paylaştı. Kendi hayatından örnekler de vererek ele aldığı konuyu akıcı bir üslupla anlatan, dinleyenlerin dikkatini konu üzerinde tutan ve düşündüren Güçlü, Türkiye’nin yakın tarihinde yaşananların iyi ve doğru anlaşılmasının önemini fark ettiren anlatımlarda bulundu. Dünya’da yaşanan olumsuzlukların ortadan kaldırılması doğrultusunda Türklerin neler yapabileceklerine dair düşüncelerini de paylasan Güçlü, millet olarak insanlığın huzurunu güçlendirmeyi başaracağımıza olan inancını ifade etti.