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Programa büyük ilgi

Yozgat Şehir Hastanesi tarafından başlatılan 'Tedavi Arası Günleri' büyük ilgiyle devam ediyor. 

02 Nisan 2022 Cumartesi 00:52
Programa büyük ilgi

Program kapsamında Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan ve idare ekibi, Fizik Tedavi Servisinde yatarak tedavi gören hastaları ziyaret etti.  Hastalar ile tek tek tanışıp samimi bir ortamda hastanenin sunmuş olduğu hizmetler hakkında görüş ve önerilerini dinleyen Kozan, "Uzun bir süredir yapmış olduğumuz bu etkinliğimizden çok olumlu dönüşler aldık, sizler için her zaman daha iyisini yapmaya çalışıyoruz ve çalışacağız. Birkaç gün sonra mübarek Ramazan ayını idrak edeceğiz şimdiden herkesin Ramazan ayı mübarek ve hayırlara vesile olsun" dedi. Programa katılan hasta ve hasta yakınları ise hastanenin yapmış olduğu 'Tedavi Arası Günleri' etkinliğinden çok memnuniyet olduklarını dile getirerek, hastanenin ve çalışanların sağlamış olduğu hizmetten dolayı teşekkür ettiler.

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