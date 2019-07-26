Program tıkır tıkır işliyor

Üniversite öğrencilerinin bir yandan kamu kurumlarında toplumsal faydası olan işlerde çalışabilecekleri, diğer yandan mesleki niteliklerini geliştirebilecekleri program olan Sosyal Çalışma Program kapsamında çalışmaların devam ettiği bildirildi. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yozgat Destek Ofisi’nde çalıştırılan öğrenciler hakkında istişare yapılarak, oryantasyon sürecinde uygulanan programların verimliliği İş-Kur Müdürü Taner Yıldı’'ın da katılımıyla değerlendirildi. Gerçekleştirilen toplantıda, genel çerçevede çalışma disiplini, kamu kurumunda çalışma kültürü, kalkınma ajansının çalışma usul ve esasları çerçevesi, uygulanan faaliyetlerin öğrencilere katkısı ele alınıp, değerlendirildi. İş-Kur İl Müdürü Yıldız, Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde çalışmaya başlayan üniversite öğrencilerini de ziyaret edip, program hakkında bilgi aldı. Sosyal ve ekonomik destek alan çocuklara eğitim verildiği ifade edildi.