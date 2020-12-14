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Program ilgi görüyor

SELÇUK Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde görev yapan hemşehrimiz Prof. Dr. Fikret Akınerdem’in yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği ‘Tarım Zamanı’ adlı program ilgiyle takip ediliyor.

14 Aralık 2020 Pazartesi 00:54
Program ilgi görüyor

Konya’da yayın yapan Kanal 42 ekranlarından Salı günleri yayınlanan programda, Alanında uzman akademisyenler, işin mutfağında olan yatırımcılar ve sivil toplum yöneticilerinden konuklara yer alıyor. Prof. Dr. Fikret Akınerdem, amacının insanlık için çok önemli bir sektör olan tarımın sözcülüğünü yapmak, doğruları söylemek ve yanlışlara da çözüm bulmak, tarımı ve tarımcıyı doğru yorumlamak olduğunu söyledi. Akınerdem, bu güne kadar 12 haftayı geride bıraktığını hatırlatarak, ‘’Tarım geçmişte de, bugün ve gelecekte de insanlığın vazgeçilmez sektörüdür. Gıdaya ulaşmak için insanlar tarım yapmak zorundadır. Bunun için insan önce yurt tutuyor, orada üretiyor, sonra da devlet oluyor. Devlette özgürlüğünü yaşıyor. Bu bakımdan tarım devlere giden yoldur da. Pandemi, tarım ve çıktısı olan gıdanın değerini çok iyi anlatmıştır. Her şeyden önce insan hayatta kalmak için önce gıdaya ulaşmanın yollarını aramış, sonra sağlığa koşmuştur. Pandemi sürecinde sağlıkçılar bile önce sağlam ve yeterli gıda almak zorunda kalmıştır. İşte bu nedenle bir tarımcı olarak programımın adını ‘Tarım Zamanı’ olarak belirledim’’ dedi. 

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Program Ilgi Görüyor
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