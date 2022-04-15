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Program devam ediyor

AK Parti Yozgat İl Gençlik Kolları tarafından ‘İftara 5 Kala’ sloganı ile hayata geçirilen etkinlik her gün Yozgat’ın farklı noktalarında devam ediyor.

15 Nisan 2022 Cuma 00:13
Program devam ediyor

Etkinlik kapsamında AK Parti Yozgat İl Gençlik Kolları, Yimpaş Kavşağında araçları ile iftara yetişmeye çalışan vatandaşlara iftarlık ikramında bulunuldu. Gençlik Kollarına, programda AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Gökhan eşlik etti. 
İftara beş kala programının oldukça anlamlı olduğuna vurgu yapan Gökhan, “Gerçekten Gençlik Kollarımız tarafından başlatın bu program hayırlı bir çalışma olmuş. İftara yetişemeyen vatandaşlarımız en azından ezan okundu vakit iftarlarını açabiliyorlar. Bu programda emeği geçen başta Gençlik Kolları Başkanımız Yaşar Taşdemir’e ve tüm yönetim kuruluna teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

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