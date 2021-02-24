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Prof. Dr. Zorlu'ya bir ödül daha

MERKEZİ Kazakistan’da bulunan Uluslararası Türk Akademisi Türk Dünyası ve Türk Dilinin tanıtımına yaptığı katkılarından dolayı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu’ya Vilhelm Thomsen Madalyası verildi.

24 Şubat 2021 Çarşamba 00:31
Prof. Dr. Zorlu'ya bir ödül daha

Yozgat Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu’ya,  bugüne kadar Türk Dünyası ve Türk Dili ile ilgili yaptığı çalışmalardan dolayı aldığı çok sayıda ödüllerine bir yenisini ekledi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nur Sultan Nazarbayev tarafından kurulan ve tüm Türk Cumhuriyetlerinin üyesi olduğu ortak bir kuruluş olarak faaliyetlerini yürüten Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali, düzenlenen tören ile Türk Dili'nin tanıtımına yaptığı katkılardan ötürü Prof. Dr. Kürşad Zorlu'ya 'Vilhem Thomsen Madalyası' verdi. Danimarkalı dilbilimci Thomsen, 15 Aralık 1893'te Orhun Yazıtlarını okumayı başaran bilim adamı olarak biliniyor. İİBF Dekanı Prof. Dr. Kürşat Zorlu’ya Uluslararası Türk Akademisi tarafından verilen madalya dolayısıyla bir açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, ‘’Kalbimizle, dilimizle, fikrimizle bağlı olduğumuz Türk Dünyasına ve Türk diline verdiği emek ve hizmetler dolayısıyla Dekanımız Prof. Dr. Kürşat Zorlu önemli bir ödüle layık görülmüştür. Hocamızın yaptığı çalışmalar, Türk Dünyası ile aramızda ciddi bir köprü vazifesi ifa etmektedir. Bu noktada Üniversite olarak bizleri gururlandıran çalışmalarından dolayı kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum’’ dedi.

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Prof. Dr. Zorluya Bir ödül Daha
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