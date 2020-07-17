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Prof. Dr. Zorlu, Azerbaycan basınında

Yozgat Bozok Üniversitesi İİB Dekanı Prof. Dr. Kürşat Zorlu, Ermenistan’ın, sınırı provoke ederek saldırganlık politikasından uzaklaşmak istediğini ileri sürdü.

17 Temmuz 2020 Cuma 00:17
Prof. Dr. Zorlu, Azerbaycan basınında

YOZGAT Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşat Zorlu, Azerbaycan basınında görüşleriyle yer aldı. Azertac adlı haber sitesinden Sabir Şahtaktı tarafından kaleme alınan haberde, Zorlu’nun ‘’Ermenistan'ın Azerbaycan sınırındaki askeri provokasyonunun iki önemli nedeni var. Ermenistan dikkati Dağlık Karabağ'ın ve çevresinin işgalinden saptırmak istiyor. Bu yüzden Azerbaycan'a doğrudan sınır oluşturan bölgede yeni bir çatışma bölgesi yaratmaya çalışıyorlar’’ şeklindeki görüşüne dikkat çekti.
Şu anda Ermeni tarafından yoğun ateş altında olan Tovuz'un Azerbaycan toprakları olduğunu belirten Prof. Dr. Zorlu, “Doğal olarak, 1992'den bu yana yaşanan gerilimlere bakıldığında ahlaksız bir işgal gerçeği ortada. Siyasi ve bilimsel çevreler de dahil olmak üzere uluslararası toplum bunun farkındadır. Hem Dağlık Karabağ'ı hem de çevresini işgal etmenin yanı sıra son Tovuz yönünde saldırı girişimleri, Ermenistan'ın arkasındaki büyük güçlerin provokasyonu olarak görülebilir’’ dedi.
Profesör Doktor Zorlu, bu yılki Dağlık Karabağ'daki sahte ‘seçimlerin’ ve Şuşa'daki ‘küfür’ töreninin saldırganın sistematik provokasyonları arasında olduğunu vurguladı, bütün bunların Ermenistan'ın kaprislerini gösterdiğini dile getirdi. Zorlu, "Doğal olarak şu soru ortaya çıkıyor: Ermenistan en son saldırılarla neyi başarmak istiyor? Saldırganın dikkati Dağlık Karabağ'a yönelik saldırganlık politikasından saptırmak ve destek almak istediğini düşünüyorum. Saldırının hedeflerini yerleşim yerleri ve siviller olarak seçme hedefi tahriş ediciydi ve Azerbaycan da aynı cevabı almak istiyor, böylece çatışmayı tırmandırmak istiyor. Ne yazık ki, uluslararası hukuk ve bu işlevden sorumlu kuruluşlar şu anda sessizdir. Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına ilişkin olarak dünyanın dikkatini çeken en önemli konu, Türkiye'nin tutumuydu. Bu zaten açıkça belirtildi. Dışişleri Bakanı'ndan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Bütün gücümüzle dost ve kardeş Azerbaycan'ımızın yanındayız’ ifadesi ile ifade edilen pozisyon, uluslararası topluma açık bir mesaj. Agresif Ermenistan, Dağlık Karabağ'a yönelik saldırganlık politikasından dikkat çekmek ve yeni bir oyun stratejisi başlatmak istiyor" diye konuştu.

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