Prof. Dr. Özgan da aday

Prof. Dr. Özgan, Türkiye’nin erken seçim sürecine girdiğini ve Milletvekilliği aday adaylığı sürecinin devam ettiğin söyledi. Bu kapsamda kendisinin bir Yozgatlı olarak Ak Parti Milletvekilliği aday adaylığına müracaat ettiğini dile getiren Özgan, ‘’Düzce AK Parti İl Başkanlığına Yozgat Milletvekili aday adaylığı için müracaat etmiş bulunmaktayım. Yozgat’ın Akdağmadeni Çardak köyü nüfusuna kayıtlıyım, bir Yozgatlı olarak Yozgatlı hemşehrilerimize ve ülkemize hizmet etmek için aday oldum’’ dedi.