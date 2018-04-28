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Prof. Dr. Özgan da aday

DÜZCE Üniversitesinde Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Özgan, 24 Haziran tarihinde yapılacak olan Milletvekilliği seçimleri için AK Parti’den aday olduğunu açıkladı.  

Prof. Dr. Özgan da aday

DÜZCE Üniversitesinde Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Özgan, 24 Haziran tarihinde yapılacak olan Milletvekilliği seçimleri için AK Parti’den aday olduğunu açıkladı.  

28 Nisan 2018 Cumartesi 07:00
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Prof. Dr. Özgan da aday

Prof. Dr. Özgan, Türkiye’nin erken seçim sürecine girdiğini ve Milletvekilliği aday adaylığı sürecinin devam ettiğin söyledi. Bu kapsamda kendisinin bir Yozgatlı olarak Ak Parti Milletvekilliği aday adaylığına müracaat ettiğini dile getiren Özgan, ‘’Düzce AK Parti İl Başkanlığına Yozgat Milletvekili aday adaylığı için müracaat etmiş bulunmaktayım. Yozgat’ın Akdağmadeni Çardak köyü nüfusuna kayıtlıyım, bir Yozgatlı olarak Yozgatlı hemşehrilerimize ve ülkemize hizmet etmek için aday oldum’’ dedi.

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