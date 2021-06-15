Prof. Dr. Acar’a teşekkür belgesi

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin resmi kuruluşunun ardından Dekan olarak atanan Prof. Dr. Hasan Acar, görevini sürdürdüğü Kıbrıs’ta başarılı eğitim çalışmalarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Girne Amerikan Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğretim üyesi olarak 3 yıldır görev yapan, 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde de, Türkiye ve KKTC’de kendi alanında yayın rekortmeni olması nedeniyle Profesör Dr. Hasan Zafer Acar’a, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri tarafından teşekkür belgesi verildi. 2019 yılında Girne Amerikan Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğretim üyesi olarak göreve başlayan Prof. Acar, yaptığı yoğun bilimsel çalışmalarla, 2020-2021 eğitim öğretim döneminde, 5 tanesi Web of Science da olmak üzere kendi alanında toplam 16 adet uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde makaleleri yayınlandı. Ulusal ve uluslararası bilimsel panellere katılan Acar, konuşmalarının yanında bildiriler sundu, moderatör olarak katılarak, dikkatleri üzerine çekerek, ödüle de layık görüldü. Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin gelişmesine yönelik yol haritasının oluşumu, Araştırma Hastanesi’nin kuruluşunun yanında köylerde yürüttüğü guatr ve kene ile ilgili araştırmalarıyla tanıdığı Prof. Dr. Hasan Acar, yeni çalışmalarıyla bilim dünyasına katkılarını sürdürmeye devam ediyor.

PROF. DR. ACAR KİMDİR?

Küçük yaşta babasını kaybettikten sonra, yaşamının yaklaşık 15 yılını gecekondu bölgelerinde geçiren Prof. Dr. Hasan Zafer Acar, zor koşullarda sürdürdüğü ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Ankara’da birincilikle tamamladı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini derece ile bitirdi, Aynı Fakültenin Genel Cerrahi Kliniğinde genel cerrahi uzmanı oldu. Henüz asistan iken 3 adet bilimsel kitabı yayınlandı. 31 yaşında fakültede en genç doçentlik unvanını kazandı. Bir süre zorunlu koşullar nedeni ile akademik hayatına ara veren Prof. Dr. Acar, 2009 yılında Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesinde profesörlük unvanını aldı, aynı fakültede 1.5 yıl süreyle Tıp Fakültesi Dekanlığı görevini yürüttü. Görevi esnasında Tıp Fakültesinin yapılanması ve Tıp Fakültesi Hastanesinin kuruluş çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı. Yozgat’ın bütün ilçelerinde guatr taramaları projesini ve keneye bağlı Kırım Kongo kanamalı hastalığının yayılmasını önlemek için farkındalığı artırma çalışmaları yürüttü. Ağırlıklı olarak Tiroid Cerrahisi konusunda bilimsel çalışmaları bulunan Acar’ın şu ana kadar yayınlanmış15 adet kitap, 80’in üzerinde makale, çok sayıda ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş bildirileri bulunuyor. Muğla’nın Köyceğiz İlçesi, Beyobası Mahallesinde Doğal Yaşam Köyünün de sahibi olan Acar, tekwando sporuyla da uğraşıyor, 6. Dan siyah kuşak sahibi. Doğal yaşam, yat kaptanlığı, tekne yapımı, bahçecilik, köpek eğitimi, inşaat işleri, gibi hobileri bulunuyor. •İhsan Çelikkaya•