PRNOJEYE ONAY

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Sorgun Gençlik Derneği tarafından hazırlanan ‘Yerel Gençleşiyor, Gençler Güçleniyor’ başlıklı çalışma, Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında kabul edildi.

14 Kasım 2020 Cumartesi 00:54
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SORGUN Gençlik Derneği tarafından hazırlanan bir proje daha AB Sivil Düşünce Programı tarafından kabul edildi. Kısa adı SORGED olan Sorgun Gençlik Derneği Başkanı Halil Uğuz, proje kapsamında Yozgat bölgesinde bulunan belediyeler bünyesinde Gençlik Meclislerinin kurulması için çeşitli toplantılar ve kampanyalar düzenleyerek gerçekleştirileceğini, gençlik meclislerinin oluşturulması için girişimlerde bulunulacağını söyledi. Uğuz, Gençlik meclislerinin 2005 yılında Belediye Kanunu’nun 76. maddesine dayanılarak İçişleri Bakanlığı’nca hazırlanan ve 6 Haziran 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Kent Konseyi Yönetmeliği’nin ilgili maddesine dayanılarak kurulduğunu hatırlattı. Uğuz, ‘’Gençlik Meclisi uygulamaları dünyada birçok ülkede katılım ve gençlik sorunlarına ilişkin gündem oluşturabilmede istifade edilen araçlardan birisi olmuştur. Gençlik meclisleri, gençlerin sorunlarının ve çözümlerinin tartışıldığı bir platform olmanın yanında kendi temsilcilerini seçerek karar alma mercilerinde temsil edilmeye, kendi önceliklerini ve gündemlerini tespit etmeye de hizmet etmektedir’’ dedi. SORGED Başkanı Halil Uğuz, Gençlik Meclislerinin gençlerin, kent yönetiminde karar alma mekanizmalarına katılmaları, gençlik ve kentle ilgili sorunların çözümünde sorun çözme anlayışı içerisinde aktif rol almaları için oldukça önemli olduğunun altını çizdi. Uğuz, sürdürülebilir kalkınma anlayışı içerisinde kente yönelik çalışmalar yürütmelerine katkıda bulunulması, kentin bilimsel, teknolojik, sanatsal, sosyal ve kültürel etkinliklerinde rol almalarını sağlayacağını bildirdi. Uğuz, çevre konusunda gençlerin duyarlılıklarını arttırmaları, gönüllülük, dayanışma ve paylaşıma yönelik özeliklerinin ‘ortaklık’ bilinci içinde geliştirilmesi, gençliğe birlikte çalışma kültürünün kazandırması gençlik alanında politikalar üretmesi amacıyla, gençlerin ve gençlerle ilgili kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti, üniversite ve lise temsilcilerinin oluşturduğu demokratik bir yapı olduğunun da altını çizdi. Uğuz, ‘’Gençlerin fikir ve önerileriyle yerel yönetimlerde söz sahibi olabilecekleri, sorun ve önerilerini konuşabilecekleri bir ortamın oluşabilmesini sağlamak için Belediyelerde Gençlik Meclislerinin kurulmasını önemsiyoruz. Gençlik Meclislerinin kurulmasıyla birlikte gençlerin, sevgi, saygı ve hoşgörü anlayışına bağlı kalarak, gönüllülük, yardımlaşma, dayanışma ve sorumluluk duygusu içinde; sosyal, sanat, kültürel, eğitim, sağlık ve spor gibi gençliği ilgilendiren konularda yenilikçi fikirlerin katkılarıyla projelerin üretilmesine ve gençlik politikalarının iyileştirilmesine de katkıda sağlayacaktır’’ diye konuştu.

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