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Pompacılara kurs

YOZGAT Makine Mühendisleri Odası tarafından, LPG taşıt Dolum Kursu düzenlendi.

Pompacılara kurs

YOZGAT Makine Mühendisleri Odası tarafından, LPG taşıt Dolum Kursu düzenlendi.

25 Kasım 2019 Pazartesi 04:04
Pompacılara kurs

LPG sektöründe çalışan personele yönelik eğitim ve belgelendirme çalışmaları kapsamında düzenlenen iki gün süreli eğitime istasyonlarda çalışan personel katıldı. Makine Mühendisleri Odası Yozgat İl Temsilciliği eğitim salonundaki kursa 31 personel iştirak etti. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olan kursiyerlere sertifikalarının önümüzdeki günlerde verileceği bildirildi. MMO Yozgat il Temsilcisi İhsan Salman, talep olması halinde Yozgat il merkezi ile birlikte ilçelerde de hizmet veren LPG istasyonlarındaki personele yönelik kurslar açabileceklerini söyledi. 

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Pompacılara Kurs
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