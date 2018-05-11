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Pompacılara eğitim

Pompacılara eğitim

11 Mayıs 2018 Cuma 07:00
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Pompacılara eğitim

YOZGAT Makine Mühendisleri Odası İl Temsilciliği tarafından, LPG sektöründe çalışan personele yönelik eğitim ve belgelendirme çalışmaları kapsamında, LPG Taşıt Dolum Personeli olarak görev yapan pompacılar, eğitime alındı. Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında, LPG`nin dispenserden taşıtlara doldurulma işlemini yapan personelin bilgi birikimlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmaya yönelik eğitime katılanlara belge verileceği bildirildi. Kursiyerlere eğitim boyunca standartlarla ilgili bilgi verilerek, İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevrenin Korunmasıyla ilgili uygulama yaptırılacak. Eğitimin içeriğinde yangın güvenliği ve ilk yardım ile ilgili temel ve gerekli eğitimlerin de uygulamalı olarak verileceği ifade edildi. Gelecek taleplere bağlı olarak eğitim faaliyetlerini sürdürüleceği de kaydedildi.

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