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Pompa ihalesi tamam

DEVLET Su İşleri Bölge Müdürlüğü, Esenli köyünde bulunan Gelingüllü Sulama Barajındaki çalınan malzemeler ile eksikliklerinin giderilmesine yönelik yenileme çalışmalarının ihale sürecini tamamladı.

Pompa ihalesi tamam

DEVLET Su İşleri Bölge Müdürlüğü, Esenli köyünde bulunan Gelingüllü Sulama Barajındaki çalınan malzemeler ile eksikliklerinin giderilmesine yönelik yenileme çalışmalarının ihale sürecini tamamladı.

12 Kasım 2019 Salı 04:04
Pompa ihalesi tamam

10 Ekim 2019 tarihinde ihalesi yapılan DSİ 12. Bölge Müdürlüğü Bakım Onarım-2 Projesi kapsamında Gelingüllüde yapılacak olan işler ile birlikte, Gelingüllü Pompa İstasyonu Malzeme Alımı işinin sözleşmesi imzalandı. İhaleyi alan Adana firması Elinmaksan ile imzalanan sözleşme kapsamında, işin aciliyetine binaen yer teslimi de hemen yapıldı. Sulama mevsimine yetiştirilmek üzere çalışmalara hemen başlanması sağlandı. İş bünyesinde, defalarca hırsızlık olayı yaşanan Gelingüllü Barajı Pompa İstasyonunda, çalınan malzemelerin tamamlanması, tamamlanırken yenilenmesi, otomasyonlu çalıştırılması, yüksek düzeyde korunması sağlanacağı bildirildi.

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Pompa Ihalesi Tamam
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