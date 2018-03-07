POMEM’de intibak eğitimi

Yozgat POMEM 21. Dönem eğitim öğretim yılında 4.5 aylık eğitim sonrası göreve başlayacak olan bin 40 öğrencinin 550’si bayandan oluşuyor. 4 Mart itibariyle eğitimlere başladıklarını söyleyen Yozgat POMEM Müdürü Şaban Kütükoğlu, 21. Dönem eğitim öğretim yılını 15 Temmuz’da tamamlayacaklarını belirterek “4 Mart’ta öğrencilerimiz okulumuza geldiler. Yozgat Polis Eğitim Merkezi’ne bu yıl bin 40 öğrenci planlandı. Bunların 550’si bayan öğrenciden oluşuyor. Allah nasip ederse Temmuzun 15’inde 21. dönem eğitim öğretim yılını sonlandıracağız. Süre çok kısa ve hızlı bir şekilde eğitimlere başladık. İnşallah kazasız belasız bu dönemi atlatacağız” dedi.

4.5 ay gibi kısa sürede POMEM öğrencilerine polislik mesleğini en ince ayrıntılarına kadar öğreteceklerini anlatan Kütükoğlu, “Öğrencilerimize 6-7 ayda görecekleri dersleri 4.5 ay gibi kısa bir zaman diliminde teorik ve pratikte hepsini vereceğiz. Her öğrencimiz burada bu zaman diliminde 800 mermi kullanacak. Dolayısıyla süre anlamında bir sıkıntımız yok. Eskiden olduğu gibi müfredat neyse tamamını alacaklar” şeklinde konuştu.

21. Dönem POMEM’de ilk defa ön lisans mezunu öğrenci aldıklarını da belirten Kütükoğlu, Türkiye genelinde kontenjanın yüzde 20’sini ön lisans mezunu öğrencilerin oluşturduğunu de sözlerine ekledi.