POMEM şuur verdi

Yozgat’ta 15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamında Yozgat POMEM öğrencileri milli ve manevi eserlerden oluşan muhteşem bir konsere imza attı. Cumhuriyet Alanı’ndaki anma etkinliğinde sahne alan Yozgat POMEM, bu yılki anma etkinliklerinde vatandaşın en fazla beğenisini almakla birlikte, milli ve manevi duyguları da harekete geçirdi. POMEM öğrencileri okudukları kahramanlık türküleri, destan ve marşlarla alanda toplanan vatandaşı harekete geçirdi.

Ellerine Türk bayrağı alan Yozgatlı vatandaşlar, POMEM öğrencilerinin söylediği türkülere hep birlikte eşlik etti. Cumhuriyet Alanı’nda yeniden 15 Temmuz ruhunu ortaya çıkaran POMEM, bir kez daha Yozgat’ın gururu oldu. Yozgatlı vatandaşlar POMEM öğrencileri ve POMEM Müdürü Şaban Kütükoğlu’na teşekkür ederek, “Milli ve manevi duygularımızı yeniden harekete geçirdiler. Yeniden şehitlerimizi hatırladık, zaferlerimiz hatırımıza geldi. Var olsun POMEM” yorumunu yaptılar.

