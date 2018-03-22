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POMEM start verdi

YOZGAT Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü 21. Dönem Eğitim ve Öğretim yılı açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

POMEM start verdi

YOZGAT Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü 21. Dönem Eğitim ve Öğretim yılı açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

22 Mart 2018 Perşembe 07:00
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POMEM start verdi

Açılış töreni Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü Spor Salonunda yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan POMEM Müdürü Şaban Kütükoğlu, yeni dönemde 551 bayan, 489 erkek olmak üzere, toplamda bin 40 polis adayıyla eğitim-öğretime başladıklarını söyledi. Şaban Kütükoğlu,  “Yozgat Polis Okulu, 1997 yılından bu yana emniyet teşkilatına Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına bağlı, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne inanan, tek millet, tek devlet, tek bayrak şuuruyla yetişen gücünü kanunlardan alan gözünü kırpmadan ülkesi için bayrağı için canını veren kahraman Türk polisleri yetiştirmektedir. Türkiye Cumhuriyeti var olduğu sürece bu devam edecektir” dedi.
Vali Kemal Yurtnaç ise, POMEM öğrencilerine hitaben, “Eğitim süreci içerisinde hayata yeni başlıyorsunuz. Hepiniz üniversite mezunusunuz. Bu da ülke için önemli bir kazanımdır. Üniversite mezunları bizim ülkemizin önemli bir gücüdür. Halkla yüz yüze gelecek devletin koruyucu yüzünü gösterecek, kanunların hakimiyetini sağlayacaksınız” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar Polis ve halk ilişkisi konulu öğrencilere ilk dersi verdi. Açılışın ardından POMEM öğrencileri ile birlikte katılımcılara ikramda bulunuldu.
 

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