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-POMEM sahnede!

YOZGAT Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde eğitim gören 20’inci dönem öğrencilerinin sahnelediği ‘Bizim Hikayemiz’ isimli tiyatro oyunu beğenildi.

-POMEM sahnede!

YOZGAT Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde eğitim gören 20’inci dönem öğrencilerinin sahnelediği ‘Bizim Hikayemiz’ isimli tiyatro oyunu beğenildi.

24 Kasım 2017 Cuma 07:00
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-POMEM sahnede!

Okulun Konferans Salonu'nda sahnelenen oyunda öğrenciler, eğitim süresince yaşadıkları anılarını hem eğlenceli hem de düşündürücü bir dille izleyicilere aktardı. Yozgat valisi Kemal Yurtnaç, okulun bütün faaliyetlerini yakından takip ettiğini, öğrencilerin çok iyi eğitim aldığını söyledi. Buradan mezun olan öğrencilerin halkı anlama, algılama ve görev yapmada çok daha başarılı olacağına inandığını anlatan Vali Yurtnaç, "Sivil bir bakış açısıyla kanunu temsil edeceksiniz. Kendini eleştiremeyen toplumlar, aynaya bakmayan insanlar gibidir, hep kendisinin doğru yaptığını zanneder. Yani toplumda demokratik bir hayatta eleştiriden asla kaçmamamız gerekiyor. Eleştiri derken, soran, sorgulayan, analiz eden bir yapıya ihtiyacımız var" dedi.
Vali Yurtnaç, akıl etmeyen, düşünmeyen, analiz etmeyen, sorgulamayan insanların 15 Temmuz’da bu vatana ihanetle ortaya çıktığını hatırlattı. Vali Yurtnaç, "Bu maksatla sizler Türk milletinin bir gücü olarak, polis teşkilatı olarak görevlerinizi yaparken, bu görev öncesinde veya yaptıktan sonra da acaba yanlış mı, acaba bir yerde yanlış yaptık mı? sorusunu aklınıza koyacaksınız. Empati yapacağız, karşımızdaki hedef kitlenin annemiz, babamız, kardeşimiz olduğunu hiçbir zaman unutmayacağız. Eğer bu düşünce ve heyecanla millete hizmet edersiniz bu milletin sevgisini, saygısını kazanırsınız" diye konuştu.
Okul Müdürü Şaban Kütükoğlu ise, her dönemde olduğu gibi 20’inci dönemde de öğrencilerin hem eğitimlerine devam ettiklerini, hem de birbirinden farklı etkinliğe imza atıklarını belirtti. Tiyatro oyununun ardından oyunculara teşekkür belgesi verildi.

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