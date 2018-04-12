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POMEM öğrencileri coştu

TÜRK Emniyet Teşkilatı’nın 173. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla hazırlanan programda POMEM öğrencileri gönüllerince eğlendi. Yozgat Polis Mesleki Eğitim Merkezi (POMEM) öğrencileri, Emniyet teşkilatının 173. Kuruluş yıldönümünde unutulmaz bir gece düzenledi.

POMEM öğrencileri coştu

TÜRK Emniyet Teşkilatı’nın 173. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla hazırlanan programda POMEM öğrencileri gönüllerince eğlendi. Yozgat Polis Mesleki Eğitim Merkezi (POMEM) öğrencileri, Emniyet teşkilatının 173. Kuruluş yıldönümünde unutulmaz bir gece düzenledi.

12 Nisan 2018 Perşembe 07:00
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POMEM öğrencileri coştu

Yozgat POMEM’de öğrenciler hazırladıkları birbirinden güzel etkinliklerle kendilerini ve amirlerini coşturdu.  POMEM halk oyunu ekibi ve oluşturulan koro katılımcılara halk oyunları ve söyledikleri şarkılarla unutulmaz anlar yaşattı. Polis adayı öğrencilerinin seslendirdiği Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği parçalarına diğer öğrencilerde eşlik etti. Renkli ve hoş görüntülerin ortaya çıktığı geceye katılan protokol üyeleri de polis adaylarının eğlencelerine ortak oldular.  POMEM öğrencileri gecede, ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ ‘Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez’ ‘Bayrak İnmez, Ezan Dinmez’ ‘Polis Huzur, Güven verir’ ‘Vatan sana canım feda’ sloganları attı. Konser öncesi konuşma yapan Yozgat POMEM Müdürü Şaban Kütükoğlu, “Yozgat POMEM yetenekli öğrencileri ile çalışmalarına devam ediyor. Düzenlenen spor faaliyetleri, resim çalışmaları, müzik çalışmaları ve halk oyunları çalışmaları öğrencilerimiz için oldukça verimli geçiyor. Bir yandan okulumuzda zorunlu eğitimlerini alan öğrencilerimiz, diğer yandan çeşitli sosyal faaliyetler yaparak motivasyonlarını arttırıyorlar ve stres atıyorlar. Polislik zor bir meslektir. Değerli öğrenciler bu zor mesleğe hazırlanırken her türlü zorluklarla mücadele ediyorsunuz. Bu zorluklarla kolay bir şekilde baş edin diye çeşitli etkinlikler düzenlemeye geçmiş yıllarda olduğu gibi yine özen gösteriyoruz. Sizler de bunun karşılığında birbirinden güzel işlere imza atıyorsunuz. Bu akşam eşsiz bir müzik şöleni gerçekleşiyor. Gayretli çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.
Yozgat Vali Yardımcısı Adem Yılmaz ise program sonunda , “Ben kamu görevlilerimizin hem sosyal faaliyetlerde hem de yükümlülüklerini yerine getirirken bir disiplin içerisinde olmalarını önemsiyorum. Polislerimizin de hizmetlerini böyle çeşitli etkinliklerle renklendirmeleri bizim için ideal bir durum. Polislik mesleği halkımızın can ve malını emanet ettiğimiz kutsal bir meslek” diye konuştu.

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