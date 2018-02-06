POMEM öğrenci kapasitesini artırdı

Alınması planlanan 13 bin polis adayının sınav süreci devam ettiğini kaydeden Kütükoğlu, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Sivas gibi illerden gelen toplam bin 632 adayın kentte sınav heyecanı yaşadığını bildirdi. Kütükoğlu, 800'ü erkek 550'si bayan olmak üzere bin 350 polis adayının eğitim göreceğini dile getirdi. Bu yıl ön lisans mezunların da POMEM'e müracaat ettiklerini hatırlatan Kütükoğlu, 21. Dönem POMEM'de eğitim öğretimin Mart ayının 2. haftası başlayabileceğini de dile getirdi.