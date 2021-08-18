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Polisten kaçamadı

Yozgat’ın Sorgun İlçesinde hırsızlık yaptığı, bir kadına da tacizde bulunduğu iddiası üzerine takibi yapılan şüpheli yakalandı.

18 Ağustos 2021 Çarşamba 00:55
Polisten kaçamadı

Edinilen bilgilere göre, üç evden 100 bin lira değerinde para, altın, döviz çaldığı, girdiği evlerden birinde kadına cinsel tacizde bulunduğu ileri sürülen 38 yaşındaki şahıs, polisin sıkı takibi sonucunda yakalandı.  Gece açık bırakılan pencere ve balkon camlarından evlere giren ve cinsel tacizde bulunan hırsızı yakalamak için Yozgat Emniyet Müdürlüğü tarafından özel ekip oluşturuldu. Bir ay boyunca ilçedeki güvenlik kameralarını didik didik inceleyen polis ekipleri 2 ay önce cezaevinden çıkan otuzun üstünde hırsızlık ve cinsel taciz suçundan kaydı bulunan şahsın kimliğini tespit etti. Polisin ani baskını ile yakalanan şüphelinin üzerinde 80 bin lira nakit para ve döviz ele geçirildi. Şahıs, Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli işlemlerin ardından tutuklanarak Yozgat Cezaevine teslim edildi.

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Polisten Kaçamadı
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