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Polislik Mesleği anlatıldı

YOZGAT İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Sürmeli Anadolu Lisesi’nde öğrencilere polislik mesleğinin tanıtımı yapıldı.

Polislik Mesleği anlatıldı

YOZGAT İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Sürmeli Anadolu Lisesi’nde öğrencilere polislik mesleğinin tanıtımı yapıldı.

10 Nisan 2019 Çarşamba 00:00
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Polislik Mesleği anlatıldı

Tanıtım etkinliği, Şehit Mustafa Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleştirildi. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli Ali Can Elbay, Dursun Ali İpek, Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Suzan Dadak, katılımcılara polislik mesleği hakkında ayrıntılı bilgiler aktardı. Okul Müdürü Mehmet Vurmaz ve Rehber Öğretmen Ayşe Tdker Karabulut’un da hazır bulunduğu etkinlikte, görevli Polis Memurları, polislik mesleği ile görsel bir sunumda bulundu, polis okulları ve polisliğe başvurular hakkında bilgiler aktarıldı. Polislik mesleği ve birimleri, çalışma ortamı, mesleğin gerektirdiği özellikler, polislik başvurusu, taban puanları, parkuru ve sözlü mülakatlar hakkında da bilgi aktarıldı. Polis memurları öğrencilere zor ama kutsal olan polisliği tercih etmeleri halinde severek yapılacak bir meslek olduğunu, polislik mesleği severek tercih etmeleri halinde meslekte ilerleme kaydedeceklerini kaydettiler. Konferans sonunda, polislik mesleğinde aranan şartları taşıyan her Türk vatandaşının, yapılan sınavlarda başarılı olmaları halinde kolaylıkla polis olabilecekleri kaydedildi. 

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Polislik Mesleği Anlatıldı
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