Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Polisleri unutmadılar

AK Parti Yozgat Gençlik Kolları tarafından başlatılan 'İftara 5 Kala' programına Türk Polis Teşkilatının 177’nci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası münasebetiyle AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer de katılım sağladı.

12 Nisan 2022 Salı 00:15
Polisleri unutmadılar

 Araçları ile iftara yetişmeye çalışan vatandaşlara iftarlık ikramların verilmesi bu hafta İl Başkanı Yusuf Başer’in katılımı ile yapıldı. İftara yetişemeyen vatandaşlar için geçen sene bu uygulamayı başlattıklarını belirten Taşdemir, ”Geçen sene başlatmış olduğumuz etkinliğimize bu ramazanda devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın birçoğu iftara yetişmekte sıkıntı yaşıyorlar Bizlerde iftara 5 kala araçları ile iftara yetişmeye çalışan vatandaşlarımıza su ve hurma ikramı yaparak en azından oruçlarını açmalarına vesile oluyoruz. Bu hafta da Polis Teşkilatımızın 177’inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası olması dolayısıyla etkinliğimizi İl Başkanımız Yusuf Başer’in katılımı ile gerçekleştirdik. Şehitler Polis Amirliğini ziyaret ederek oradaki görevli polis memurlarımıza ve Cumhuriyet Meydanında bulunan polis memurlarımıza iftarlıklarımızı verdik. Bu vesile ile tekrardan Türk Polis Teşkilatının 177’nci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutluyorum” dedi.  Polis Teşkilatımızın 177’inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftasını kutlayan Başer, “Gençlik kollarımızın yapmış olduğu etkinliğe katılarak polis memurlarımıza iftarlıklarını dağıttık. Böylesi güzel bir programa vesile oldukları için Gençlik Kollarımıza teşekkür ederim. Program Gençlik Kollarımız tarafından ramazan ayı boyunca devam edecek inşallah” ifadelerini kullandı. 

Anahtar Kelimeler:
Polisleri UnutmadılarYozgatIlerigazetesiSorgunHaberIlçelerNişanSalıAk PartiAK Parti Yozgat Gençlik KollarıIftarTürkPolisTeşkilatı177Polis HaftasıTürk Polis Teşkilatı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
5 kişiden 1’i tutuklandı
5 kişiden 1’i tutuklandı
KOOPERATİFE ZİYARET
KOOPERATİFE ZİYARET
isimler sözlüğü çıktı
isimler sözlüğü çıktı
Üniversiteden büyük başarı
Üniversiteden büyük başarı
Başarı belgesi verildi
Başarı belgesi verildi
2 şüpheli tutuklandı
2 şüpheli tutuklandı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim