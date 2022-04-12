Polisleri unutmadılar

Araçları ile iftara yetişmeye çalışan vatandaşlara iftarlık ikramların verilmesi bu hafta İl Başkanı Yusuf Başer’in katılımı ile yapıldı. İftara yetişemeyen vatandaşlar için geçen sene bu uygulamayı başlattıklarını belirten Taşdemir, ”Geçen sene başlatmış olduğumuz etkinliğimize bu ramazanda devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın birçoğu iftara yetişmekte sıkıntı yaşıyorlar Bizlerde iftara 5 kala araçları ile iftara yetişmeye çalışan vatandaşlarımıza su ve hurma ikramı yaparak en azından oruçlarını açmalarına vesile oluyoruz. Bu hafta da Polis Teşkilatımızın 177’inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası olması dolayısıyla etkinliğimizi İl Başkanımız Yusuf Başer’in katılımı ile gerçekleştirdik. Şehitler Polis Amirliğini ziyaret ederek oradaki görevli polis memurlarımıza ve Cumhuriyet Meydanında bulunan polis memurlarımıza iftarlıklarımızı verdik. Bu vesile ile tekrardan Türk Polis Teşkilatının 177’nci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutluyorum” dedi. Polis Teşkilatımızın 177’inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftasını kutlayan Başer, “Gençlik kollarımızın yapmış olduğu etkinliğe katılarak polis memurlarımıza iftarlıklarını dağıttık. Böylesi güzel bir programa vesile oldukları için Gençlik Kollarımıza teşekkür ederim. Program Gençlik Kollarımız tarafından ramazan ayı boyunca devam edecek inşallah” ifadelerini kullandı.