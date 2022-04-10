Polisleri unutmadı

Burada, İl Emniyet Müdürlüğünün Türk Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği mevlit programına katılan Oktay, cami çıkışında polislerle fotoğraf çektirdi, Polislerin haftasını kutladı.
10 Nisan 2022 Pazar 00:49
Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşehrimiz Fuat Oktay, AK Parti Yozgat İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programına katıldıktan sonra Çapanoğlu Büyük Camisinde teravih namazını kıldı.
Burada, İl Emniyet Müdürlüğünün Türk Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği mevlit programına katılan Oktay, cami çıkışında polislerle fotoğraf çektirdi, Polislerin haftasını kutladı.