Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Polisleri unutmadı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşehrimiz Fuat Oktay, AK Parti Yozgat İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programına katıldıktan sonra Çapanoğlu Büyük Camisinde teravih namazını kıldı.

10 Nisan 2022 Pazar 00:49
Polisleri unutmadı

Burada, İl Emniyet Müdürlüğünün Türk Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği mevlit programına katılan Oktay, cami çıkışında polislerle fotoğraf çektirdi, Polislerin haftasını kutladı. 

Anahtar Kelimeler:
Polisleri UnutmadıYozgatGazeteHaberNişan10 NisanGündemIlerigazetesiPazarFuat OktayÇapanoğlu Büyük CamisiCumhurbaşkanı YardımcısıPolislerin Haftası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'GUNDEMiMiZ YOZGAT'
'GUNDEMiMiZ YOZGAT'
‘Yargı bağımsız ve tarafsızdır’
‘Yargı bağımsız ve tarafsızdır’
ilk iftar gerçekleşti
ilk iftar gerçekleşti
Başkandan ziyaret
Başkandan ziyaret
'iYi Ki VARSINIZ'
'iYi Ki VARSINIZ'
Esnaf ziyareti
Esnaf ziyareti
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim