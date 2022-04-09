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Polisleri kabul etti

Polis Teşkilatının 177’nci Kuruluş Yıl Dönümü ve Polis Haftası kapsamında Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk ve Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Kişi, Vali Ziya Polat’ı ziyaret etti.

09 Nisan 2022 Cumartesi 00:54
Polisleri kabul etti

İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk ve Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Kişi'ye ziyarette polis olmak isteyen çocuklar ve polis memurları eşlik etti. Çocukların hayallerini dinleyen Polat, çoçuklar ile tek tek sohbet etti.  Polis teşkilatının yıl dönümünü kutlayan Polat, “Başta ilimizde görev yapan polislerimiz olmak üzere üstün hizmet anlayışı ve özveriyle ülkemizin dört bir sathında görev yapan Polis Teşkilâtımızın değerli çalışanlarının Polis Haftası’nı kutluyor, emniyet mensuplarımıza mesleki yaşamlarında başarılar diliyorum” dedi. 

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