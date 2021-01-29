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Polisler, 5 lirayı sahibine ulaştırdı

YOZGAT’ta polisler, üzerinde telefon numarası yazılı not kağıdı ile yerde buldukları 5 lirayı, parayı kaybeden öğrencinin babasına teslim etti.

29 Ocak 2021 Cuma 00:18
Polisler, 5 lirayı sahibine ulaştırdı

Dörtyol kavşağında görev yapan polisler, yerde 5 lira ve içinde Saliha Nur ismi ile telefon numarası yazılı not buldu. Telefon numarasından Saliha Nur'u arayan polis, para kaybedip kaybetmediğini ve telefon numarasını kime verdiğini sordu. Saliha Nur'un telefon numarasını arkadaşı Zehra Sude Budak'a verdiğini belirtmesi üzerine polis, arkadaşının annesinin telefon numarasını alarak aileye ulaştı. Anne İlknur Budak ile görüşen polis, çocuklarının düşürdüğü parayı bulduklarını ve gelip almalarını istedi.  Anne Budak, bu sırada eve gelen kızı Zehra Sude'ye para kaybedip etmediğini sorunca Zehra Sude, cebindeki 5 lira ve arkadaşının telefonunu not ettiği kağıdın olmadığını fark etti. Yaşananları öğrenen Zehra'nın babası Erdoğan Budak, polislerin yanına gidip parayı aldı ve çabalarından dolayı onlara teşekkür etti. Cumhuriyet Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Zehra Sude Budak, kırtasiyeye kaynak kitap almaya gittiğinde karşılaştığı Saliha Nur'dan telefon numarasını alıp kağıda not ettiğini, yolda notu ve 5 lirayı düşürdüğünü annesi söyleyince fark ettiğini belirterek, "Durumu babama ilettik, babam da teşekkür etmek için polislerin yanına gitti. Polislerimize çok teşekkür ediyorum, 5 lira olmasına rağmen beni arayıp bulmuşlar" dedi. Baba Erdoğan Budak da "Kızımın telefonu yok, Zehra arkadaşının telefon numarasını not etmiş ve parayla beraber katladığı kağıdı düşürmüş. Parayı almaya gidip gitmeme konusunda tereddüt ettim. 5 lira denince önemsemeyiz ama polislerin bu duyarlı davranışlarından dolayı en azından bir teşekkür etmek istedim. Yanlarına gidip kendimi tanıttım, duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ettim" diye konuştu. 

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