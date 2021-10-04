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‘Polisim’ dedi, dolandırdı

Yozgat’ta Şehirlerarası Otobüs Terminalinde durumundan şüphelenerek, polis tarafından sorgulaması yapılan şahısın, Sinop’ta yaşlı bir kadını kendisini polis olarak tanıtarak dolandırdığı ileri sürüldü.

04 Ekim 2021 Pazartesi 00:45
‘Polisim’ dedi, dolandırdı

Derlenen bilgilere göre, Yozgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yapılan denetimler esnasında durumundan şüphelenilen 20 yaşındaki genç, kimlik sorgulamasından geçirildi. Şahsın elinde bulunan poşet içerisinde yüklü miktarda para bulunduğunu fark eden polis, Şanlıurfa iline hareket eden otobüse binmek üzere iken, incelenme yapılma üzere durduruldu. Yapılan araştırmalar neticesinde şahsın elinde bulunan poşet içerisinde 188 bin 175 lira paranın bulunduğu belirlendi. Sinop’ta yaşlı bir kadını kendisini Polis olarak tanıtmak suretiyle dolandırdığı bilgisine de ulaşıldı. Kadına, ‘terör örgütü ile bağlantısının bulunduğunu, terör örgütüne operasyon yapacaklarını, bu sebeple parasını güvence altına almak için kendilerine vermesi gerektiği’ yönünde korku ve baskı uygulayarak, dolandırdığı kaydedildi. Poşet içerisinde müştekinin ikametinde paraları aldığı tespit edilmesinin ardından Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı. 188 bin 175 lira tutarındaki paranın sahibine teslim edilmek üzere el konuldu. Şüpheli genç hakkında ‘Nitelikli Dolandırıcılık ve Kamu Görevini Usulsüz olarak Üstlenme’ suçlarından tahkikat evrakı tanzim edilerek, gözaltına alındı. 
HIRSIZLIK OLAYI
Öte yandan Yozgat’ın Yerköy ilçesinde, balkon kapısından ikamete girerek, bir adet çeyrek altın, bileklik ile 250 lira para çaldığı ileri sürülen 33 yaşındaki şahıs yakalandı. Şüpheli şahıs, sorgulamasının ardından Yerköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevkedildiği mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. 

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