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Polise moral ziyareti

24 Aralık 2016 Cumartesi 05:00
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İstanbul’daki hain saldırıda göz bebeği mensuplarını şehit veren emniyet teşkilatına, Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Yozgat’ta da yapılan anlamlı ziyaretler moral kaynağı aşılıyor.

Polise moral ziyareti
Yozgat Erdoğan Akdağ Orta Okulu Müdürü Mustafa Özyürek, öğretmen ve öğrenciler, Emniyet Müdürlüğüne moral ziyaretinde bulundu. Asayiş Şube Müdürü Kenan Kaya’nın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyaret, tüm emniyet teşkilatına güç verdi.
Ziyaret sırasında öğrenciler, polis memurlarına çikolata ikram etti, karanfil verdi. 
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Asayiş Şube Müdürü Kenan Kaya, öğrencilere emniyet müdürlüğü binasını gezdirerek, bilgi verdi. 
Okul Müdürü Mustafa Özyürek de, ülkemiz üzerinde oynanan oyunların karşısında milletin desteği ile polis ve askerin durduğunu belirterek, İstanbul ve Kayseri’deki alçak saldırıları kınadı.
Türk polisine olan güvenin artarak devam ettiğini kaydeden Özyürek; “Terör saldırıları bırakın milletin bütünlüğünü bozmayı, bizler acılarla buluşup, birlik ve beraberliğimizle güç topluyoruz. Allah polisimize ve askerimize zeval vermesin” diye konuştu. 

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