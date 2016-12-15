Polise iletişim eğitimi

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kara, Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde polis eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi. Eğitim Şube Müdürü Emniyet Amiri Ahmet Ceylan’ın da katıldığı konferansta Kara, ‘Polis Halk İlişkileri ve İletişim’ konusunu anlattı.



Kara, konuşmasına temel iletişim bilgilerinin verilmesi ve iletişim kuralları ile başladı.



Etkin bir iletişimin kurulabilmesi için yapılması gerekenleri örneklendirerek anlatan Kara, polis vatandaş iletişiminde dikkat edilmesi gerekenleri anlatarak, bu hususta polise önerilerde bulunuldu.



Toplumun polisten beklentilerine de işaret eden Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kara, polisin vatandaştan beklentileri kıyaslanmış ideal bir polis için önerilerde bulundu.



Konferans sonunda Eğitim Şube Müdürü Emniyet Amiri Ahmet Ceyhan, Kara’ya teşekkür ederek, günün anısına teşekkür plaketi takdim etti.