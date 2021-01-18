POLiS UYARDI, YIKIM BAŞLADI

YOZGAT Belediyesi’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteği ile hayata geçirmeyi planladığı tarihi Çapanoğlu Büyük Camisi Çevre Düzenleme Projesi ile ilgili alınan 'Acele Kamulaştırma’ kararının Resmi Gazete’de yayınlanması sonrasındaki yasal süre de tamamlandı. Polis, yargı kararıyla ilgili olarak işyeri sahiplerini bilgilendirdi. Henüz işyerini boşaltmayan bir esnafa, malzemelerini boşaltması için belediyenin de onayı alınarak süre verildi. Tebligat sonrasında boşaltılan işyerlerinin yıkımına başlanırken, süre verilen işyerinin yıkımının ise bugün gerçekleşeceği öğrenildi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, projenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi ve Yozgat Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirildiğini söyledi. Köse, 250 yıllık tarihi caminin çevresinin yaklaşık 3-4 yıldır harabe şeklinde bulunduğunu belirtti. Köse, "Bölgede kamulaştırma çalışması yapılmış birkaç mülk sahibi ile sorunlar yaşanmıştı. Müteahhit firma bir taraftan çalışmalarını sürdürürken, biz de bir taraftan sorunları çözmek için çalıştık. Acele kamulaştırma uygulamasının ardından mülk sahiplerine verilen 15 günlük sürenin dolmasıyla belediye ekiplerimiz bu binaların yıkımına başladı" dedi. Köse, projenin 300 günde tamamlanacağını anımsatarak, "Yaklaşık 10 bin metrekare alanda uygulanan projede, kapalı otopark, kültür evi, kültür merkezi, aşevi, vatandaşlarımızın gezip dinlenebileceği sosyal alanlar olacak’’ diye konuştu.