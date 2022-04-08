Polis teşkilatını unutmadılar

Ziyarette Codar'a, Encümen üyelerinden Güngör Öztürk ve Yahya Şahiner eşlik etti. İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek Polis Haftasını kutladıklarını belirten Codar, “ Memleketimizin her bir köşesinde, dalgalanan her bayrağımızın altında bu şanlı görevi yapmak büyük bir gurur ve onurdur. Polis Teşkilatımız ve polislerimiz bizler için oldukça önemli bir yere sahip. Bu vesile ile birlikte Türk Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 177'nci yılı ve Polis Haftası kutlu olsun" ifadelerini kullandı.