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Polis teşkilatını unutmadılar

Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177'nci yılı ve Polis Haftası dolayısıyla Belediye Başkanı Ömer Codar, İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

08 Nisan 2022 Cuma 00:46
Polis teşkilatını unutmadılar

Ziyarette Codar'a, Encümen üyelerinden Güngör Öztürk ve Yahya Şahiner eşlik etti. İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek Polis Haftasını kutladıklarını belirten Codar, “ Memleketimizin her bir köşesinde, dalgalanan her bayrağımızın altında bu şanlı görevi yapmak büyük bir gurur ve onurdur. Polis Teşkilatımız ve polislerimiz bizler için oldukça önemli bir yere sahip. Bu vesile ile birlikte Türk Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 177'nci yılı ve Polis Haftası kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

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