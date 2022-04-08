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Polis teşkilatından ziyaret

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde, Polis Teşkilatının 177’nci Kuruluş Yıl Dönümü ve Polis Haftası vesilesiyle İlçe Emniyet Teşkilatı, Kaymakam Samet Serin'i ziyaret.

08 Nisan 2022 Cuma 00:50
Polis teşkilatından ziyaret

İlçe Emniyet Müdür Vekili Yasin Yağmur Polis Haftası nedeniyle beraberinde polis memurları ile birlikte, Kaymakam Samet Serin’i makamında ziyaret ederek günün anısına çiçek takdim etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Serin, tüm emniyet mensuplarının Polis Haftasını kutlayarak kendilerine meslek hayatlarında huzur, sağlık ve başarılar diledi. Ziyaretin sonunda İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli bazı polis memurları üstün gayret ve çabalarından dolayı Kaymakam Samet Serin tarafından Başarı Belgesi ile ödüllendirildi.

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