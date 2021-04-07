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Polis teşkilatı 176 yaşında

YOZGAT Valisi Ziya Polat, Türk Polis Teşkilatının 176. Kuruluş Yıldönümü ve Polis Haftası nedeniyle, Polis Eşleri Derneği Yozgat Şube Başkanı Özlem Esertürk, beraberindeki yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

07 Nisan 2021 Çarşamba 00:49
Polis teşkilatı 176 yaşında

Vali Polat, 176. Kuruluş Yıldönümüne ulaşan Türk Polis Teşkilatının milletimizin can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla gece gündüz demeden fedakârca görev yaptığını söyledi. Emniyet teşkilatının üstün gayretleri ile Yozgat’ta geçmişte olduğu gibi bugün de asayiş ve güvenlik açısından ülkenin en huzurlu illeri arasında yer aldığını belirten Vali Polat, Türk Polis Teşkilatının toplumsal huzurun sağlanmasında, suçluların adalete teslim edilmesinde, ülkenin bölünmez bütünlüğünün korunmasında önemli görevler üstlendiğini bildirdi. 

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Polis Teşkilatı 176 Yaşında
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