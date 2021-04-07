Polis teşkilatı 176 yaşında

Vali Polat, 176. Kuruluş Yıldönümüne ulaşan Türk Polis Teşkilatının milletimizin can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla gece gündüz demeden fedakârca görev yaptığını söyledi. Emniyet teşkilatının üstün gayretleri ile Yozgat’ta geçmişte olduğu gibi bugün de asayiş ve güvenlik açısından ülkenin en huzurlu illeri arasında yer aldığını belirten Vali Polat, Türk Polis Teşkilatının toplumsal huzurun sağlanmasında, suçluların adalete teslim edilmesinde, ülkenin bölünmez bütünlüğünün korunmasında önemli görevler üstlendiğini bildirdi.