POLiS OLDULAR

Zihinsel engelli öğrencilerin sosyal hayata katılımını geliştirerek, toplumda engellilik bilincinin olumlu bir süreçte ele alınmasına farkındalık oluşturmak amacıyla Yozgat il merkezinde bulunan Uğur Bektaş Özel Eğitim İş Uygulama Merkezinde öğrenim gören 10 engelli öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla etkinlik gerçekleştirildi. Öğrencilere farklı birimlerin polis kıyafetleri giydirilerek, Yozgat İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu makamında ziyaret edildi. Öğrencilerin İl Emniyet Müdürü ile sohbetinin ardından Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne hareket edilerek, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde bulunan Panzer, Akrep gibi araçlara öğrenciler bindirilerek, araçların tanıtımı yapıldı. Öğrencilere TOMA ile nasıl su sıkılacağı gösterilerek, öğrencilerin de TOMA ile su sıkmaları sağlandı. Öğrencilere kalkan kullandırılarak, Robocop kıyafeti giydirildi. Yozgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü KEM Büro Amirliğinde bulunan Narkotik Arama Köpeği Odin’in yapmış olduğu gösteri öğrencilere izlettirildi. İl Emniyet Müdürlüklerine ait araçlarla konvoy oluşturularak, öğrenciler Yozgat ilinde zaman zaman siren ve megafonlar kullanılarak şehir turu gerçekleştirildi. Yozgat Koç Emek Parkı önünde Trafik Kontrol Uygulama noktası kuruldu. Kurulan noktada öğrenciler trafik polis abileri eşliğinde araçları durdurmaları sağlandı. Araçlara öğrenciler tarafından ehliyet ve ruhsat kontrolü yaptırıldı ve araçların sorgulaması telsiz muhaberesiyle öğrenciler tarafından gerçekleştirildi. Trafik kontrol uygulamasından sonra öğrenciler İl Emniyet Müdürlüğü servis araçlarıyla evlerine götürülüp, ailelerine teslim edildi.