Polis kızının şiir beğenildi

TOKİ Şehit Adem Cankurtaran Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi polis kızı Aleyna Rumeysa, 15 Temmuz hain FETÖ askeri darbe girişimi sonrası polis babasına ve askerlere ithafen yazdığı şiir okulda öğretmeni ve arkadaşlarından da tam not aldı. Küçük Aleyna, şiirinde polis ve askerlerin vatanı uğruna gözünü kırpmadan canlarını feda ettiğine dikkat çekmek istediğini 15 Temmuz FETÖ askeri darbe girişiminden sonra aklına gelen düşüncelerini şiire döktüğünü söyledi. Polis memuru babası ile gurur duyduğunu ifade eden Aleyna,"Babamı görev yaptığı üniforması ile gördükçe kendisi ile gurur duyuyorum. Eminim benim gibi polis ve asker çocukları da babaları ile gurur duyuyordur. Onlar bizim için, bu vatan için, bayrağımız için görev yapıyorlar. Bu uğurda binlerce şehidimiz var. Ben bütün asker ve polislerimizi çok seviyorum. Allah onları bütün tehlikelerden korusun" dedi.

Küçük Aleyna'nın yazdığı, ‘Asker ve Polisler’ adlı şiir:

‘Vatan millet aşkı yüreğimizde / Bayrağımız her zaman mavi göklerde / Polisimiz, askerimiz her zaman nöbette / Vatan, millet uğruna can verilir / Bu güzel toprakların kıymeti bilinir / Ay yıldızın altında / Bin ölür, bin dirilir / Şehitlerimiz, kahramanlarımız var / Ay yıldıza aşık insanlarımız var / Ne mutlu ki Türküm diyene / Vatanımızı ve askerlerimizi koruyan polislerimiz var’