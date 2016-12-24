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Polis göz açtırmıyor

24 Aralık 2016 Cumartesi 04:31
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Yozgat Emniyet Müdürlüğü il ve ilçelerde gerçekleştirdiği operasyon, uygulama ve kontroller ile suçlulara göz açtırmıyor.

Polis göz açtırmıyor
Emniyet Müdürlüğü ekipleri son olarak ilçelerde gerçekleşen hırsızlık olaylarını aydınlatarak, şüpheli ve suçluları yakalayıp, adli makamlara teslim etti.
Yozgat Emniyet Müdürlüğü Aralık ayı içerisinde il merkezi ve ilçelerde meydana gelen asayiş olayları hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.

“ANKARA HIRSIZI”

Emniyet Müdürlüğü, Çayıralan İlçesi’nde meydana gelen işyerinden hırsızlık olayında ilçede bulunan marketten 10 bin lira değerinde sigara ve gıda maddeleri çalan ve yine aynı ilçede bir aracın iki plakasını çalan hırsızların peşine düştü. Olayların aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalarda olayı bir otomobil ile Ankara’dan Çayıralan’a gelen V.K(35) ve S.Ç(31)isimli şahısların gerçekleştirdiğini tespit eden emniyet ekipleri, Ankara hırsızlarının peşine düştü.

“EVDEN ÇALDILAR”

Sarıkaya İlçesi’nde ise Y.Ü(46) isimli şahsın evine giren şahıs ziynet eşyaları ve para olmak üzere toplam 5 bin TL değerinde hırsızlık yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlileri yaptıkları çalışmada olaya karışan İ.G(22)isimli şahsı tespit ederken, şahsı yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Yine Sarıkaya’da bir eve girerek, toplam 7 bin TL değerinde para ve ziynet eşyalarının çalınmasıyla ilgili, emniyet ekipleri 34 plakalı Passat marka araç ve şüpheli A.Ç’nin peşine düştü. Emniyet ekipleri, Sorgun İlçesi’nde meydana gelen hırsızlık olayında da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattığını bildirdi.

“EVLENME YALANI”

Yozgat’ta bir vatandaşı evlenme vaadiyle kandırıp, vatandaşın toplamda 70 bin TL parasını dolandıran dolandırıcılar emniyet ekipleri tarafından tespit edildi. İl merkezinde Y.Ü (25)isimli şahsı evlenme vaadiyle kandırıp, parasını dolandıran şüpheli M.Ç(66) ve A.B(60)isimli şahısların yakalanması için emniyet ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

“MUSLUBELEN’İ GEÇEMEDİLER”

Yozgat Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polisler aranan ve şüpheli olan şahıslara da geçir vermedi. Özellikle Muslubelen mevkiinde yapılan uygulama ve kontrollerde hakkında yağma başta olmak üzere değişik suçlardan toplam 24 yıl 8 ay hapis cezası bulunan M.K isimli şahıs, hakkında yaralama suçundan toplam 5 ay hapis cezası bulunan Y.Ç isimli şahıs ve yine haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan toplam 14 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

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