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Polis eşlerinden ziyaret

Yozgat Polis Eşleri Derneği, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ’ı makamında ziyaret etti.

25 Kasım 2021 Perşembe 00:48
Polis eşlerinden ziyaret

 Yozgat Polis Eşleri Derneği Başkanı Özlem Esertürk, beraberindeki heyetle birlikte ziyaret ettiği üniversitede, Rektör Karadağ tarafından makamda ağırlandı. Esertürk, Rektör Karadağ'ın şahsında tüm akademisyenlerin ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı. Rektörlük makamında gerçekleştirilen anlamlı ziyarette, Yozgat Polis Eşleri Derneği Başkanı Özlem Esertürk, Rektör Karadağ’a günün anısına çiçek takdim etti. Karadağ da böyle anlamlı bir günde hatırlanmaktan duyduğu memnuniyetini dile getirerek, Yozgat Polis Eşleri Derneği Başkanı Özlem Esertürk ve beraberindeki heyete nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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