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Polis Başmüfettişinden seminer

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafındın yürütülen ESER Projesinin alt projesi olan Akademi 66 Projesi kapsamında, Yozgat İl Emniyet Müdürlüğünün katkılarıyla gençlere yönelik seminer düzenlendi.

25 Aralık 2021 Cumartesi 00:59
Polis Başmüfettişinden seminer

Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen ‘Şuurlu Gençlik’ seminerinde Polis Başmüfettişi, 1’inci Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Sula, gençlerin ülkenin umudu ve ülkeyi yarınlara taşıyacak önemli bir dinamik olduğunu, gençliğe yapılan yatırımın çok önemli olduğunu söyleyerek, gençlere etkili iletişim ve beden dili hakkında bilgiler verdi. İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ve öğrencilerin de katıldığı programda gençlere bilgilendirme amaçlı video izleten Sula, etkili iletişimin nasıl kurulması gerektiği, beden dillerinin neler ifade ettiği gibi konularda detaylı bilgi verdi. Gençlerin yaşadıkları toprakların kutlu olduğunu ve ait oldukları kadim medeniyeti bilmelerini ve unutmamalarını da isteyen Sula, ‘’İnanmış, çileli, kutlu toprakların kadim bir medeniyetin evlatlarısınız, büyük düşünün, Allah'tan isteyin, ama çalışın’’ ifadelerini kullandı. Konferans sonunda İl Mili Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı tarafından Emniyet Başmüfettişi Sula'ya hediye verildi. İl Emniyet Müdürlüğü’ne giden Sula, Makam Konferans Salonunda, emniyet personellerine de yönelik seminer verdi.
Sümeyye İlhan 

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