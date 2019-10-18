Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 16°
hafif yağmur
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
94896
ALTIN
279.426
DOLAR
5.8598
STERLİN
7.5092
EURO
6.5130

Polis asker omuz omuza

YOZGAT Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personeli Barış Pınarı Harekatı’na katılan Mehmetçik için kurban keserek harekatın başarısı için dua etti.

Polis asker omuz omuza

YOZGAT Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personeli Barış Pınarı Harekatı’na katılan Mehmetçik için kurban keserek harekatın başarısı için dua etti.

18 Ekim 2019 Cuma 00:00
Polis asker omuz omuza

Çapanoğlu Büyük Camide düzenlenen törene Yozgat Valisi Kadir Çakır, Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, polis, jandarma ve vatandaş katıldı.
İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Barış Pınarı Harekatı’nın başarıya ulaşabilmesi için Jandarma ile müşterek kurban kestiklerini söyledi. Esertürk, harekata çok sayıda Yozgatlının da katıldığını belirterek, “Hepsinin sağ salim yurdumuza dönüş yapmasını niyaz ediyorum” dedi.
Yozgat Valisi Kadir Çakır, Türkiye’de en fazla şehit veren illerden olan Yozgat’ta görev yapmanın onurunu taşıdığını belirtti.
Kahraman askerimizin Suriye’deki teröristleri bertaraf ederek harekatı başarıyla tamamlayacaklarına yürekten inandığının altını çizdi.
Okunan dualar eşliğinde kurban kesilerek askerlerimiz için dualar edildi, ikindi namazı öncesi ise mevlit okutuldu.

Anahtar Kelimeler:
Polis Asker Omuz Omuza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sokak hayvanları konuşuldu
Sokak hayvanları konuşuldu
Yatırıma 612 milyon
Yatırıma 612 milyon
Trafik uygulamasına devam
Trafik uygulamasına devam
KADINLAR MESLEK EDiNiYOR
KADINLAR MESLEK EDiNiYOR
Zabıtadan yakın takip
Zabıtadan yakın takip
Çalışmalar tamgaz
Çalışmalar tamgaz
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim