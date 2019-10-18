Polis asker omuz omuza

Çapanoğlu Büyük Camide düzenlenen törene Yozgat Valisi Kadir Çakır, Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, polis, jandarma ve vatandaş katıldı.

İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Barış Pınarı Harekatı’nın başarıya ulaşabilmesi için Jandarma ile müşterek kurban kestiklerini söyledi. Esertürk, harekata çok sayıda Yozgatlının da katıldığını belirterek, “Hepsinin sağ salim yurdumuza dönüş yapmasını niyaz ediyorum” dedi.

Yozgat Valisi Kadir Çakır, Türkiye’de en fazla şehit veren illerden olan Yozgat’ta görev yapmanın onurunu taşıdığını belirtti.

Kahraman askerimizin Suriye’deki teröristleri bertaraf ederek harekatı başarıyla tamamlayacaklarına yürekten inandığının altını çizdi.

Okunan dualar eşliğinde kurban kesilerek askerlerimiz için dualar edildi, ikindi namazı öncesi ise mevlit okutuldu.

