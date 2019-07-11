Polis Adaylarından doğa yürüyüşü

Okul Müdürü Polis Başmüfettişi Zafer Kişi’nin de katıldığı yürüyüşe start okul bahçesinden verildi. Polis adayları, okul yönetimi ile birlikte Cevdet Dündar Göleti çevresinden geçip, Türkiye’nin ilk milli parkı Yozgat çamlığı iç kısımlarındaki yürüyüş yolunu takip ederek, doğal güzellikler arasından geçerek, bir yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüş dönüş yolundan Polis Meslek Eğitim Merkezi bahçesinde noktalandı. Polis adaylarının, okul personeliyle birlikte sağlıklı yaşam, moral ve motivasyon amaçlı gerçekleştirdiği doğa yürüyüşünde öğrencilerin mutlulukları yüzlerine yansıdı. Bu tür yürüyüşlerin özellikle zindelik sağlamak açısından, birliktelik ruhunu güçlendirmek açısından önemli olduğunun altı çizildi.