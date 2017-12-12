-Polis adaylarında hazırlık

20'nci eğitim döneminin düzenlenecek mezuniyet töreniyle sona ereceğini açıklayan Yozgat POMEM Müdürü Şaban Kütükoğlu, emniyet teşkilatına taze kanların katılacağını söyledi. Emniyet teşkilatına polis memuru yetiştiren POMEM'de polis adaylarının zorlu eğitimlerden geçtiğini söyleyen Kütükoğlu, "Öğrencilerimizin hepsi Türkiye’nin çeşitli illerinden ve kaliteli üniversitelerinden geliyor. Onlara burada polislik ve halkla ilişkiler, psikoloji gibi teorik dersler vererek polislik mesleğinin inceliklerini anlatıyoruz. Polis adayları bazı zamanlar da ise tiyatro, resim, müzik gibi sosyal faaliyetlerle de uğraşarak kendilerini geliştiriyorlar" dedi.



Polis adaylarına teorik derslerin yanı sıra uygulamalı derslerde verdiklerini hatırlatan Kütükoğlu, "Polis adaylarına, spor başta olmak üzere hızlı silah çekme ve atış, silah tutma teknikleri ile toplumsal olaylara müdahale ve suçlu yakalama teknikleri konularında teorik eğitimler veriyoruz. Ayrıca geçmiş dönemlerde bir öğrencimiz eğitim süresi boyunca 100-200 adet mermi atarken şimdi bir öğrencimiz eğitmenleri nezaretinde 800’e yakın mermi ile atış talimi yapıyor" diye konuştu.

450 kadın polis adayının bulunduğu 20'nci eğitim dönemi yarın düzenlenecek mezuniyet töreniyle sona erecek, Yozgat'tan 950 polis memuru emniyet teşkilatına katılacak.

