Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -4°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
109156
ALTIN
153.298
DOLAR
3.8173
STERLİN
5.1159
EURO
4.5053

-Polis adaylarında hazırlık

YOZGAT Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde 5 buçuk aylık zorlu eğitim sürecine tabi tutulan 950 polis adayı mezuniyet için hazırlıklarını tamamladı.

-Polis adaylarında hazırlık

YOZGAT Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde 5 buçuk aylık zorlu eğitim sürecine tabi tutulan 950 polis adayı mezuniyet için hazırlıklarını tamamladı.

12 Aralık 2017 Salı 07:05
1 Okunma
-Polis adaylarında hazırlık

20'nci eğitim döneminin düzenlenecek mezuniyet töreniyle sona ereceğini açıklayan Yozgat POMEM Müdürü Şaban Kütükoğlu, emniyet teşkilatına taze kanların katılacağını söyledi. Emniyet teşkilatına polis memuru yetiştiren POMEM'de polis adaylarının zorlu eğitimlerden geçtiğini söyleyen Kütükoğlu, "Öğrencilerimizin hepsi Türkiye’nin çeşitli illerinden ve kaliteli üniversitelerinden geliyor. Onlara burada polislik ve halkla ilişkiler, psikoloji gibi teorik dersler vererek polislik mesleğinin inceliklerini anlatıyoruz. Polis adayları bazı zamanlar da ise tiyatro, resim, müzik gibi sosyal faaliyetlerle de uğraşarak kendilerini geliştiriyorlar" dedi.


Polis adaylarına teorik derslerin yanı sıra uygulamalı derslerde verdiklerini hatırlatan Kütükoğlu, "Polis adaylarına, spor başta olmak üzere hızlı silah çekme ve atış, silah tutma teknikleri ile toplumsal olaylara müdahale ve suçlu yakalama teknikleri konularında teorik eğitimler veriyoruz. Ayrıca geçmiş dönemlerde bir öğrencimiz eğitim süresi boyunca 100-200 adet mermi atarken şimdi bir öğrencimiz eğitmenleri nezaretinde 800’e yakın mermi ile atış talimi yapıyor" diye konuştu.
450 kadın polis adayının bulunduğu 20'nci eğitim dönemi yarın düzenlenecek mezuniyet töreniyle sona erecek, Yozgat'tan 950 polis memuru emniyet teşkilatına katılacak.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
-Ülkücüler konserle coştu
-Ülkücüler konserle coştu
-NEYİN ÖDÜLÜ!
-NEYİN ÖDÜLÜ!
-MÜSİAD hizmete başladı
-MÜSİAD hizmete başladı
-Engeller, Sodesle aşılacak
-Engeller, Sodesle aşılacak
-Sorgun koltuğa yapıştı
-Sorgun koltuğa yapıştı
-Futsal buluşturdu
-Futsal buluşturdu

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim