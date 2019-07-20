Polis adaylarına konferans

Emniyet Müdürü Sula, dünyaya kültür ve medeniyetimizi, sanat ve İslam anlayışını, anlatıp, yaymak için çalıştığını vurguladı. Sula, "Milli ve manevi değerlerimizin dünyaya daha iyi anlatılması için gayret ediyorum. Bu anlamda ülkemiz için, iyi bir gelecek için, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan gençleri hazırlamanın derdiyim. Gençlere tavsiyelere şudur. Ben kimim diye kendinizi sorgulayın. Sadece bir iş veya bir alanda uzmanlaşıp robotlaşmayın. İç dünyanıza ve manevi değerlerinize dönün. Kültürel ve sanatsal faaliyetlerle bunları destekleyin. Kültür ve medeniyetinize sahip çıkın" diye konuştu.