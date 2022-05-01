Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Polis adaylarına konferans

İl Müftü Yardımcısı ve gazetemiz yazarlarından Aybala Tuğba Uzuner Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde (POMEM) eğitim gören öğrencilere çeşitli konularda konferans verdi.

01 Mayıs 2022 Pazar 00:44
Polis adaylarına konferans

POMEM Konferans salonunda gerçekleştirilen söyleşiye Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde eğitim gören 812 polis adayı katıldı. Polis adaylarına Ramazan Ayının faziletleri ve Ramazan ayı içerisinde bulunan Kadir Gecesinin anlam ve önemine binaen konuşan Uzuner, Kadir Gecesinde okunacak dua, tesbihat ve yapılabilecek ibadetlere değindi. Emanet Bilinci konusu üzerinde de duran Uzuner, ‘’Emanet, emniyet ve güven içinde olmak anlamına gelir. İhanet sözünün zıddıdır. Ayrıca bir kişiye geçici olarak bırakılan şeye de emanet denir. Kısaca, insanın sorumluluk alanına giren her şey bir emanettir. Emin kişi olmak, Mümin ve Müslüman olmak da aynı şeylerin bir diğer ifadesidir. Peygamberlerin beş özelliğinden birinin ‘Emanet’ olması emanetin önemini ifade etmektedir. Bu da, Peygamberlerin her yönü ile güvenilir kişi olduklarını ifade eder’’ dedi. Uzuner, Yüce Yaradan’ın ‘İslam’ diye isimlendirdiği Tevhid inancının en önemli ilkesinin iman ve emanet olduğuna vurgu yaptı. Allah’ın en güzel şekilde yarattığı insana emaneti yüklemiş ve yeryüzündeki halifesi ilan ederek dünyayı imar ve inşa ile görevlendirdiğini anlatan Uzuner, ‘’Allah’ın elçileri ve onlara tabi olanlar müstesna, bunlar dışındaki herkes, bu sorumluluklarını ihmal edip cüz’î iradelerini istismar ederek emanetten yüz çevirmişler hatta ihanet etmişlerdir. Günümüz dünyasının en temel sorunu emanete riayet etmeme sorunudur.
Uzuner, Esmaü’l-Hüsna’dan biri olan el-Mü’min, Allah’ın bir ismidir. Allah için kullanıldığında bu isim şu anlamlara gelir, Allah’ın emin olması, sözünde sadık olup vaadinden dönmemesi, yarattıklarını korkulardan emin kılması ve onları güven içinde yaşatması, kullarına iman nurunu vermesi ve onları mümin yapması; insanların mümin olması ise, Allah’ın el-Mümin isminin kullarında tecelli etmesidir. Dolayısıyla mümin kişi, Allah’a inanan, O’na güvenen ve herkese güven veren demektir. Müminlerin emin olup, sözlerinde sadık ve güvenilir olmaları Allah’ın bu isminin kullarındaki tecellisidir. Tam anlamıyla iman etmiş kişiye mümin denir. İmanını Kelime-i Tevhit ve Kelime-i Şahadetle tescilleyen mümin; sadakat, vefa, emanet, güven ve sorumluluk abidesidir’’ diye konuştu. 
Emniyet teşkilatımızın da bu ismi taşıyor olmasının önemine değinen Uzuner, başkanlıklarına bağlı cami ve Kur’an Kurslarında askere, polislere nöbet tutan bütün mehmetçiğe dua edildiğinin altını çizerek, salonda bulunan polis adayları içinde dua etti. Uzuner, polis adaylarının sorularını cevaplandırdı. Program, dilek ve temennilerin ardından çiçek takdimiyle son buldu.

Anahtar Kelimeler:
Polis Adaylarına KonferansPolisAdayKonserİl Müftü YardımcısıAybala Tuğba UzunerYozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi MüdürlüğüPomemKadın PolisYozgatIlerigazetesiHaber01MayısPazar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kale Seramik’te işçiler ile buluştu
Kale Seramik’te işçiler ile buluştu
Ramazan paylaşmaktır
Ramazan paylaşmaktır
Bayram öncesi ziyaret
Bayram öncesi ziyaret
ikinci kez ertelendi
ikinci kez ertelendi
Yangın söndürüldü
Yangın söndürüldü
Yağmur duası edildi
Yağmur duası edildi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim