Polis adaylarına konferans

POMEM Konferans salonunda gerçekleştirilen söyleşiye Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde eğitim gören 812 polis adayı katıldı. Polis adaylarına Ramazan Ayının faziletleri ve Ramazan ayı içerisinde bulunan Kadir Gecesinin anlam ve önemine binaen konuşan Uzuner, Kadir Gecesinde okunacak dua, tesbihat ve yapılabilecek ibadetlere değindi. Emanet Bilinci konusu üzerinde de duran Uzuner, ‘’Emanet, emniyet ve güven içinde olmak anlamına gelir. İhanet sözünün zıddıdır. Ayrıca bir kişiye geçici olarak bırakılan şeye de emanet denir. Kısaca, insanın sorumluluk alanına giren her şey bir emanettir. Emin kişi olmak, Mümin ve Müslüman olmak da aynı şeylerin bir diğer ifadesidir. Peygamberlerin beş özelliğinden birinin ‘Emanet’ olması emanetin önemini ifade etmektedir. Bu da, Peygamberlerin her yönü ile güvenilir kişi olduklarını ifade eder’’ dedi. Uzuner, Yüce Yaradan’ın ‘İslam’ diye isimlendirdiği Tevhid inancının en önemli ilkesinin iman ve emanet olduğuna vurgu yaptı. Allah’ın en güzel şekilde yarattığı insana emaneti yüklemiş ve yeryüzündeki halifesi ilan ederek dünyayı imar ve inşa ile görevlendirdiğini anlatan Uzuner, ‘’Allah’ın elçileri ve onlara tabi olanlar müstesna, bunlar dışındaki herkes, bu sorumluluklarını ihmal edip cüz’î iradelerini istismar ederek emanetten yüz çevirmişler hatta ihanet etmişlerdir. Günümüz dünyasının en temel sorunu emanete riayet etmeme sorunudur.

Uzuner, Esmaü’l-Hüsna’dan biri olan el-Mü’min, Allah’ın bir ismidir. Allah için kullanıldığında bu isim şu anlamlara gelir, Allah’ın emin olması, sözünde sadık olup vaadinden dönmemesi, yarattıklarını korkulardan emin kılması ve onları güven içinde yaşatması, kullarına iman nurunu vermesi ve onları mümin yapması; insanların mümin olması ise, Allah’ın el-Mümin isminin kullarında tecelli etmesidir. Dolayısıyla mümin kişi, Allah’a inanan, O’na güvenen ve herkese güven veren demektir. Müminlerin emin olup, sözlerinde sadık ve güvenilir olmaları Allah’ın bu isminin kullarındaki tecellisidir. Tam anlamıyla iman etmiş kişiye mümin denir. İmanını Kelime-i Tevhit ve Kelime-i Şahadetle tescilleyen mümin; sadakat, vefa, emanet, güven ve sorumluluk abidesidir’’ diye konuştu.

Emniyet teşkilatımızın da bu ismi taşıyor olmasının önemine değinen Uzuner, başkanlıklarına bağlı cami ve Kur’an Kurslarında askere, polislere nöbet tutan bütün mehmetçiğe dua edildiğinin altını çizerek, salonda bulunan polis adayları içinde dua etti. Uzuner, polis adaylarının sorularını cevaplandırdı. Program, dilek ve temennilerin ardından çiçek takdimiyle son buldu.