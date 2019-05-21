Polis adayları renklendirdi

Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliklere resmi kıyafetleri ve ellerinde Türk Bayrakları ile katılıp, tribündeki yerlerini alan polis adayı gençler, törene katılanların ilgi odağı oldu. Tören boyunca etkinliklere eşlik eden polis adayları, şölenin sonunda yapılan bayrak töreninde ellerindeki bayrakları sallayarak, katıldı, ortaya renkli görüntülerin çıkmasına katkı sağladı.