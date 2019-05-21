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Polis adayları renklendirdi

YOZGAT Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde eğitim süreçlerini sürdüren Polis Adayı gençler, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, Atatürk’ü Anma etkinliklerine renk kattı.

Polis adayları renklendirdi

YOZGAT Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde eğitim süreçlerini sürdüren Polis Adayı gençler, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, Atatürk’ü Anma etkinliklerine renk kattı.

21 Mayıs 2019 Salı 00:00
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Polis adayları renklendirdi

Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliklere resmi kıyafetleri ve ellerinde Türk Bayrakları ile katılıp, tribündeki yerlerini alan polis adayı gençler, törene katılanların ilgi odağı oldu. Tören boyunca etkinliklere eşlik eden polis adayları, şölenin sonunda yapılan bayrak töreninde ellerindeki bayrakları sallayarak, katıldı, ortaya renkli görüntülerin çıkmasına katkı sağladı. 

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