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POLiS ADAYLARI ALKIŞLANDI

YOZGAT Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde eğitim gören polis adaylarının oluşturduğu tiyatro ve müzik topluluğu ile sergilenen resim çalışmaları davetlilerin büyük beğenisini topladı.

POLiS ADAYLARI ALKIŞLANDI

YOZGAT Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde eğitim gören polis adaylarının oluşturduğu tiyatro ve müzik topluluğu ile sergilenen resim çalışmaları davetlilerin büyük beğenisini topladı.

27 Kasım 2017 Pazartesi 07:00
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POLiS ADAYLARI ALKIŞLANDI

Yozgat Belediyesi Kültür ve Büyük Sinema Salonu’ndaki etkinlik, polis adayları tarafından yapılan resim çalışmaları gezilmesi ile başladı. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Şaban Kütükoğlu ile birlikte salonun girişinde açılan sergiyi gezdi, öğrencileri çalışmalarından dolayı tebrik etti. Daha sonra Polis Adayları tarafından yazılıp, sahnelenen ‘Bizim Hikayemiz’ adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Polis adayları, oyunda kendi yaşamlarını farklı bir boyutla ele alırken, okula ilk başladıkları günden mezun oldukları güne kadar yaşadıklarını, biraz da abartarak anlatmaya çalıştı. Oyunun ardından yine Polis adayı gençlerin oluşturduğu müzik topluluğu, sahne aldı. Birbirinden güzel türküleri seslendiren polis adaylarının şarkılarına, türkülerine zaman zaman davetlilerde katıldı. Programın sonunda ise çalınan oyun havasına seyirciler de dahil olup, oturdukları yerde oynamayı tercih ettiler. Okul Müdürü Kütükoğlu, her dönem olduğu gibi bu dönem de sosyal, kültürel, sanatsal etkinlikler düzenleyerek, polis adaylarının bu yönlerini de kullanmalarına imkan vermeye çalıştıklarını söyledi. Kütükoğlu, okulda Polis adaylarının sadece polislik mesleğinin gerekleri olan, klasik bir eğitimle eğitim görmediklerine dikkat çekti. Kütükoğlu, öğrencilerin normal derslerin dışında, resim, müzik, tiyatro ve halk oyunları çalışmalarıyla da ilgilendiğini anlattı. Kütükoğlu, öğrencilerin moral ve motivasyonu açısından bu tip etkinliklerin önemine de değindi, okul yönetimi olarak polis adaylarının bu çalışmalarını halka sunmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi. 

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