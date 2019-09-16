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POLiS ADAYI KAYITLARI BAŞLADI

YOZGAT Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde, 24’üncü dönem polis adayı kayıt işlemlerinin 22 Eylül Pazar günü saat 17.00’da tamamlanacağı açıklandı.

POLiS ADAYI KAYITLARI BAŞLADI

YOZGAT Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde, 24’üncü dönem polis adayı kayıt işlemlerinin 22 Eylül Pazar günü saat 17.00’da tamamlanacağı açıklandı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 00:00
POLiS ADAYI KAYITLARI BAŞLADI

Okulun resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, ‘Müdürlüğümüze planlaması yapılan adayların geçici kayıt için 22 Eylül Pazar günü en geç Saat:17:00’ye kadar Müdürlüğümüzde hazır bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen saatten sonra gelenlerin kaydı alınmayacaktır’ uyarısı yapıldı. Devlet Hastanesi ve bağlı sağlık kurullarından veya özel sağlık kuruluşlarından geçerli doktor raporlu olan adayların, rapor bitiminde geçici kayıtları yapılacağı kaydedildi. Rapor alan adayların dilekçeyle birlikte Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi’ne bildirmesi gerektiği, raporunu bildirmeyen adayların geçici kayıtlarının yapılmayacağı açıklandı. Adayların geçici kayıtlarını yaptırdıkları andan itibaren intibak eğitimine alınacakları, geçici kayıtlarını yaptırdıkları andan itibaren adayların okulda yatılı olarak kalacakları duyuruldu. 

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