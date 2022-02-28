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Polat’tan ziyaret

Yozgat Valisi Ziya Polat, Çekerek ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

28 Şubat 2022 Pazartesi 00:45
Polat’tan ziyaret

Çekerek Kaymakamlığında yapılan toplantıda, muhtarların sorun ve taleplerini dinleyen Vali Polat, daha önceki toplantılarda belirtilen sorunların çözümü konusunda da ilgili kurum müdürlerinden bilgi aldı. Polat, daha sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın destekleriyle Çekerek Irmağı'nda yapılan, Türkiye ve Avrupa şampiyonalarının yapılabileceği rafting ve su sporları parkuru inşaatında incelemede bulundu. Rafting parkurundaki çalışmalar hakkında Vali Polat'a bilgi veren Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, parkurun haziran ayında tamamlanacağını söyledi.
Çekerek Akbay İlkokulu’nu ziyaret ederek öğrencilerin dersine katılan Polat, öğrencilere kitap okumalarını tavsiye etti.
Ziyaretlerinde Vali Polat'a Çekerek Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel de eşlik etti.•aa•

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