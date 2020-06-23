Polat, kurumları gezdi

YOZGAT Valisi Ziya Polat, Şehir Hastanesini ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Yozgat Valiliğine atanan ve 18 Haziran'da göreve başlayan Vali Polat, çalışmalarına başladı.

Kurum müdürleri ile toplantı yapan Polat, Yozgat Şehir Hastanesi ve 112 Acil Çağrı Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Yeni tip korana virüs (Kovid-19) salgını sürecinde pandemi hastanesi olarak kullanılan Yozgat Şehir Hastanesini ziyaret eden Polat, İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin ve başhekim vekili Dr. Mustafa Kozan'dan bilgi aldı.

Yozgat Şehir Hastanesinin pandemi sürecinde başarılara imza attığını ifade eden Polat, "Sağlık çalışanlarımız bizim için her zaman değerlidir. Bu süreçte sağlık personelimizin değerini bir kez daha anladık. Milletimiz sağlık çalışanlarını gönülden alkışladı" dedi.

Hastanenin acil servisini gezen Polat, hasta ve hasta yakınlarıyla sohbet ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Polat, 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaretinde de Vefa Sosyal Destek Birimine başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.